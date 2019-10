Vídeo: Mosaico do Fortaleza exibe Cristo Redentor 3D trocando de camisa

O tão esperado mosaico feito pela torcida do Fortaleza foi revelado antes da bola rolar para a partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O desenho em 3D, que contou até com a ajuda de Rogério Ceni para ser montado, exibe o Cristo Redentor trocando de camisa.

A torcida do Fortaleza ergueu um desenho do Cristo Redentor com a camisa do Flamengo e logo depois o manto rubro-negro saiu de cena para exibir o uniforme da própria equipe. Veja o vídeo:

O Cristo era rubro-negro. Mas a camisa foi arrancada para mostrar a do Fortaleza. É a história do “misto”. pic.twitter.com/JCBRx9X7rk — Pedro Henrique Torre (@pedrotorre) October 16, 2019

A ideia do mosaico era afirmar que o Nordeste tem times para ser apoiado por diversos torcedores da própria região, que conta com bastante fãs do Flamengo e de outros clubes grandes do Brasil.

Nas redes sociais, o mosaico recebeu duras críticas. Confira a repercussão:

Cristo Redentor depois de ver o mosaico do fortaleza: pic.twitter.com/N1NA1au2EE — Matheus ??? (@CrfMattheusS) October 16, 2019

Que mosaico ridículo o da torcida do Fortaleza. Mostra um pensamento mesquinho de uma leva de torcedores que sofrem preconceito por todos os cantos do país por outros motivos e que incrivelmente,fazem a mesma coisa com quem exerce o direito de torcer pro time que quiser.Vergonha — Roy Batty (@Airton_Pescador) October 16, 2019

Mosaico de merda esse do Fortaleza — TH ?? (@THlossal) October 16, 2019

Eis o mosaico que deu o que falar. Cristo Redentor entrou de rubro-negro e, logo depois, teve sua camisa arrancada e ficou com as cores do Fortaleza. pic.twitter.com/PZB2XKMWKX — Matheus Leal (@matheusleal1) October 16, 2019

" Ovomatarufamengu " - torcida do Fortaleza e seu super mosaico pic.twitter.com/EtCgpR9ODe — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) October 16, 2019

tem que fazer duas faculdades, uma pós e começar o mestrado pra entender esse mosaico da torcida do fortaleza — pepê (@Pelaipedadepre) October 16, 2019

Torcida do Fortaleza: Hahahaha Vamos ferrar o Meguinho, vamos fazer um mosaico 3D top e vamos mostrar o quanto somos fodas. Mosaico: pic.twitter.com/Myu6U0n6BJ — Arquibancada???????? (@arquibancarn) October 16, 2019

O jogo tá tão feio que vou chamar de mosaico da torcida do Fortaleza!— Quel Nascimento ᶜʳᶠ (@nascimentoquel_) October 16, 2019

O Mosaico da torcida Fortaleza hoje terá uma provocação para pessoas do Nordeste que torcem para times de outra região. Que vergonha alheia. A pessoa torce pro Time quiser, independente do lugar que ela mora. Isso é uma babaquice e uma total falta de respeito.— Rubronegro_81 (@Rubronegro_81) October 16, 2019