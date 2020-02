Globo confirma a chegada do narrador Everaldo Marques: 'contratação ridícula'

Após se despedir dos canais ESPN na última sexta-feira, o narrador Everaldo Marques foi anunciado nesta segunda pelo Grupo Globo. Um dos desafios do profissional será narrar a NBA nos canais SporTV.

No anúncio, a Globo brincou com o bordão mais famoso de Everaldo Marques. "Contratação ridícula", anunciou a emissora, fazendo referência ao elogio do narrador em suas transmissões.

O bordão surgiu em 2015, quando Everaldo Marques narrava a final da NBA entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Após boa jogada e cesta de três, Everaldo disse que o jogador Stephen Curry era "ridículo". Em inglês, a palavra "ridiculous" pode ter conotação positiva.

Everaldo Marques estava na ESPN desde 2005 e tornou-se o principal narrador dos esportes americanos. Antes, ele havia trabalhado na TV Cultura e na Rádio Jovem Pan.