'Schumacher era um personagem bastante incompreendido', diz Ross Brawn

Poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Michael Schumacher como Ross Brawn: o alemão e o inglês trabalharam juntos na Benetton, na Ferrari e na Mercedes. Segundo o antigo chefe de equipe, o piloto era completamente diferente do que o espírito competitivo que ele tinha fazia parecer.

"Schumacher era um personagem bastante incompreendido. Não sei se por dentro ele gostou da impressão que causou por ser um personagem intimidador, mas pessoalmente ele era o oposto, muito charmoso", comentou Brawn sobre Schumacher, durante entrevista ao documentário Race to Perfection, do canal inglês Sky Sports.

"Muitas vezes eu o apresentei a pessoas que, antes de conhecê-lo, pensavam que ele era desprezível e tinha uma personalidade horrível. Assim que o conheceram, porém, mudaram completamente de ideia. Isso aconteceu muitas vezes porque o piloto Michael estava na pista e o lado humano fora do circuito", opinou.

"Muitas pessoas que competiram contra ele tinham uma opinião diferente, mas ninguém que eu conheço e trabalhou com ele tinha opiniões ruins sobre sua integridade, seu compromisso e seu lado humano", disse ainda.

Brawn também lamentou o acidente de esqui que Schumacher sofreu em 2013 - o estado de saúde do heptacampeão é um mistério guardado a sete chaves pela família desde então. "Foi um piloto forte em qualquer equipe em que esteve e o que aconteceu é uma tragédia porque ele é um ser humano maravilhoso", entristeceu-se.

MICK SCHUMACHER

Em coluna no site da Fórmula 1, Brawn ainda comentou sobre a sensação de ver Mick Schumacher, filho do heptacampeão, dirigindo a Ferrari F2004, carro no qual Michael conquistou o último título na categoria. O jovem piloto guiou o carro como parte das celebrações pelo 1000º GP da Ferrari na Fórmula 1.

"Michael era uma força da natureza naquele carro, vencendo seu sétimo título mundial, e parece que Mick realmente curtiu sua última volta de apresentação nele. Mick mesmo está dirigindo de forma soberba na Fórmula 2, e está liderando o campeonato após outro final de semana sólido em Mugello. Se continuar assim, certamente estará no grid da Fórmula 1 logo", projetou.