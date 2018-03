Stephen Curry provoca estrago em hotel ao treinar tacadas de golfe

Nas quadras Stephen Curry já provou que é um dos melhores - talvez o melhor. No entanto a imagem postada pelo atleta mostra que realmente ele fez bem em não escolher o golfe como seu esporte. O armador do Golden State Warrios mostrou o quarto de um hotel repleto de cacos de vidro depois de treinar algumas tacadas.

O time vai jogar na madrugada de sexta-feira para sábado contra o time da cidade onde estão hospedados, o Atlanta Hawks, mas a passagem dos Warriors pela cidade já causou estragos. Não se sabe quanto a brincadeira que deu errado vai sair, mas Curry é o jogador mais bem pago da NBA, com um salário de mais de 34 milhões de dólares por ano, então ele não deve estar tão preocupado assim.

"Quando você se sente como se estivesse no PGA Tour (espécie de liga do golfe), então talvez você tenha que fazer alguma mudança no quarto do hotel. Tonto”, escreveu o jogador brincando com o estrago que fez.

Veja a publicação abaixo: