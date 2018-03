Jogador de time espanhol cai do terceiro andar de hotel e fica em estado grave

Pelayo Novo, do Albacete, sofreu um grave acidente neste sábado. O jogador caiu do terceiro andar do hotel ABBA Huesca, local onde a equipe estava concentrada para a partida contra o Huesca, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol.

Em nota oficial, o Albacete informou que o atleta foi transferido para um hospital em Zaragoza. "Nosso jogador, Pelayo Novo, sofreu na manhã de hoje um acidente no hotel de concentração da equipe. Nosso jogador está sendo levado por tal motivo para o hospital de Zaragoza. Obrigado pelo apoio", disse.

Após o acidente e o grave estado do jogador, o clube solicitou a suspensão da partida deste sábado e foi atendido pela Liga Espanhola de Futebol(LFP), que se pronunciou pelo Twitter adiando o jogo.

Entre as últimas informações divulgadas pelo Albacete, Pelayo já está no hospital com a sua família. O clube continua compartilhando as novidades sobre o estado de saúde no jogador pelas redes sociais.

El #HuescaAlbacete de #LaLiga123 previsto para este sábado a las 20 horas queda aplazado por el incidente ocurrido esta mañana con el jugador del @AlbaceteBPSAD, Pelayo Novo. — LaLiga (@LaLiga) 31 de março de 2018