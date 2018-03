Passaporte de Bruno Henrique 'some' e Santos pede ajuda a Doria

O atacante Bruno Henrique, do Santos, está longe dos gramados desde a estreia do Campeonato Paulista, quando sofreu uma lesão no olho esquerdo. Agora, o jogador passa por mais um problema, seu passaporte desapareceu no Consulado Americano.

Segundo a assessoria de imprensa de Bruno Henrique, o jogador entrou com pedido de visto em janeiro para conseguir ir aos Estados Unidos concluir o tratamento de sua lesão. "O documento do atleta, ainda sem explicações concisas dos órgãos responsáveis, desapareceu após a solicitação do visto de entrada", declara em nota oficial.

A viagem aos Estados Unidos foi uma decisão do próprio clube, que para maiores avaliações resolveu levar o jogador para o Johns Hopkins Medicine, em Baltimore. Por conta da urgência, o Santos chegou a pedir ajuda ao prefeito João Doria, torcedor assumido do time.

"O Consulado, em conjunto com a Polícia Federal, pediu prazo para apresentar uma justificativa para o ocorrido. Por conta do caráter de urgência, que envolve a saúde do atleta em questão, o Santos enviou uma carta aos órgãos competentes e solicitou até mesmo ao prefeito de São Paulo, João Doria, para fazer o mesmo", finalizou a nota.

Em contato com a reportagem do Fera, a assessoria do Santos confirmou que solicitou a ajuda da Prefeitura de São Paulo para entender como eles poderiam auxiliar o clube neste caso.