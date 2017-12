Torneios de eSports distribuíram R$ 307 milhões em premiações em 2016

Quando alguém te der bronca por jogar muito videogame, mostre o seguinte dado: em 2016, foram distribuídos exatos US$ 91,756,231.60 (R$ 307,915,562.00) em prêmios em campeonatos de eSports por todo o mundo. O dado é do site eSports Earnings, que registra torneios e premiações de campeonato eletrônicos do mundo todo.

Contando os 3,411 torneios levado em consideração levantamento, os jogos que mais pagaram foram Dota 2, com US$ 36,5 milhões (R$ 122,8 milhões); Counter-Strike: Global Offensive, por US$ 17,1 milhões (R$ 57,5 milhões); League of Legends, com US$ 10,1 milhões (R$ 33,9 milhões); Heroes of the Storm, que entregou US$ 4,6 milhões (R$ 15,4 milhões); e Call of Duty: Black Ops III, com US$ 3,7 milhões (R$ 12,4 milhões).

Para efeito de comparação, em 2015 foram contabilizados 4,809 torneios, que entregaram US$ 65,8 milhões (R$ 221,4 milhões). Já em 2006, as 310 competições somaram para apenas US $4,7 milhões (R$ 15,8 milhões, na cotação atual).