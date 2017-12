Covington se desculpa com ‘animais sujos’ por compará-los aos brasileiros

O norte-americano Colby Covington provocou um verdadeiro alvoroço no UFC São Paulo, evento realizado na noite deste sábado, 28, no Ginásio do Ibirapuera. O meio-médio, que após vencer Demian Maia chamou a torcida brasileira de 'um bando de animais sujos', foi até as redes sociais se desculpar. Porém, engana-se quem pensa que o norte-americano se arrependeu e resolveu encerrar a confusão. O lutador pediu perdão aos animais.

+ Saudades? Neymar aparece em Barcelona para visitar os ex-companheiros

+ Susto no ar: avião de time da NBA bate em alguma coisa a 9 mil metros de altura

+ Gilmar Mendes vai ao Pacaembu ver clássico e é hostilizado por torcedores

+ Ronaldinho se veste de 'Jedi' em novo comercial da Liga dos Campeões

"Fui trabalhar. As pessoas gritaram, cuspiram, uma gangue jogou garrafas d'água e outros objetos em minha direção, e mais de 10 mil pessoas cantaram 'Uh, vai morrer'. A empresa pra qual trabalho teve que colocar seguranças na porta do meu quarto de hotel para me proteger. Eu quero pedir desculpas formais a qualquer animal sujo que eu ofendi ao compará-los com os meus anfitriões em São Paulo", escreveu o lutador.

Desde sua chegada ao país para o UFC São Paulo, Covington teve uma postura de provocação para promover o combate. O norte-americano chegou a dizer que 'odeia o Brasil' e que iria aposentar Demian Maia.

INVESTIGAÇÃO

As provocações do norte-americano antes, durante e depois da luta com o brasileiro Demian Maia serão objeto de apuração por parte do Ultimate, informou o vice-presidente sênior de assuntos internacionais do UFC, David Shaw.

"Quanto a reação à luta do Colby, não tem como apoiarmos nenhum fã jogando algo nos lutadores, mas levaremos a situação com Colby a sério. Já está sendo revisado junto com o nosso código de conduta. Não é algo que nos deixa felizes. Não ficamos felizes com isso essa noite".

Shaw não foi claro sobre se Colby pode ser punido. "Ainda não falei com ele após a luta. Quanto à questão da punição, é algo novo para nós", disse.

+ Norte-americano que veio para o UFC São Paulo dispara: ‘Odeio o Brasil’

+ Americano que disse odiar o Brasil vence luta e ainda provoca: 'vocês são uns m...'

+ Siga o Fera no Twitter!