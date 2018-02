Mayweather esnoba em nova publicação: 'Minha cozinha é maior que a tua casa'

Usando o seu perfil oficial no Twitter, Floyd Mayweather virou assunto entre os internautas. Mas, desta vez, o problema não é uma provocação com outros lutadores.

Usando a imagem de sua cozinha, Mayweather ostentou e esnobou: "Eu sei que você mal pode me ver porque minha cozinha é maior que a tua casa. Você pode ouvir o eco olhando para a foto", escreveu.

Que marra do lutador, hein?

Vale lembrar que Mayweather se aposentou do boxe profissional após vencer Conor McGregor em uma superluta no ano passado.

Veja o post original:

I know you can barely see me because my kitchen is bigger than your house. Can you hear the echo by looking at the photo? pic.twitter.com/yz97uTb0sq — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 8 de fevereiro de 2018