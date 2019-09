LDU x Boca Juniors: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

LDU e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h 15 (horário de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo será transmitido ao vivo pela Fox Sports.

A LDU superou o Olimpia nas oitavas de final, com uma vitória na ida por 3 a 1 e empate na volta em 1 a 1. Nos últimos três jogos do Campeonato Equatoriano, tem uma vitória, um empate e uma derrota.

O Boca Juniors vem de duas vitórias no Campeonato Argentino, sobre Patronato e Aldovisi, ambas por 2 a 0. Entre os dois jogos, no entanto, a equipe foi eliminada pelo pequeno Almagro da Copa Argentina nos pênaltis. Na Libertadores, venceu as duas partidas das oitavas de final contra o Athletico.