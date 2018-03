Corinthians e Palmeiras prestam homenagem aos Mamonas Assassinas

Há 22 anos o Brasil perdeu os cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas em um trágico acidente aéreo quando voltava de um show. Em homenagem aos artistas, o Corinthians e o Palmeiras publicaram mensagens nas redes sociais.

O Corinthians usou a foto de Dinho, vocalista da banda, com a camisa do clube. "Eternamente dentro dos nossos corações", descreveu na legenda.

Já o clube alviverde, prestou a homenagem com uma imagem de Bento Hinoto no colégio, com o manto alviverde. "Bento Hinoto, o palestrino dos Mamonas Assassinas", escreveu.

Veja as publicações: