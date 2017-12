É de sangue! Cristiano Ronaldo publica vídeo de filho fazendo belo gol

Como já virou costume, Cristiano Ronaldo publicou mais uma vez um belo gol do seu filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr., de 7 anos.

No vídeo compartilhado neste sábado, 2, o menino aparece em um campo de terra (obviamente) usando uma camisa nº 7. Após receber na esquerda da área, corta para o meio e finge uma finalização antes de cortar, deixando o marcador sentado no chão. Na sequência, corre para dentro da área e toca na saída do goleiro.

Há dois dias, Cristiano já havia publicado outro vídeo do filho balançando as redes, desta vez em uma cobrança de falta. Fazendo a mesma pose que o pai, com as pernas afastadas, Cristiano Ronaldo Jr. bate acima da barreira, sem chance alguma para o goleiro.

Em outras ocasiões neste ano, o astro português também exibiu as qualidades do filho, com outros dois gols, em abril e maio, e por dois troféus, um de campeão e outro de artilheiro, em um torneio infantil.

⚽️ Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Dez 2, 2017 às 1:33 PST