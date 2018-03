Vem novidade por aí? Neymar publica foto e faz mistério sobre novo visual

Em processo de recuperação após a cirurgia realizada no pé direito, o craque Neymar resolveu apostar em uma mudança no seu visual. Nesta sexta-feira, o jogador do Paris Saint-Germain usou o seu perfil no Instagram para publicar uma imagem e fazer mistério.

+ Nike pode arcar com os custos do Real Madrid na compra de Neymar

+ Neymar aproveita período de recuperação e faz aula de piano em Mangaratiba

+ Neymar mostra nova etapa de sua recuperação: 'Começando os treinos'

Sentado em uma cadeira de cabeleireiro e com uma capa de corte, Neymar aparece ao lado de outras três pessoas, uma delas com uma máquina de cortar cabelo. Mas, quem pensa que o jogador mostrou o resultado, está enganado.

Ainda nesta semana Neymar mostrou uma nova etapa de sua recuperação com exercícios de musculação na academia. Ele também recebeu visitantes ilustres em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, foi conversar com o jogador. Além dele, Tite, técnico da seleção brasileira, e Edu Gaspar, coordenador técnico da CBF, também marcaram presença.